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Политика
Зюганов о Навальном: Он сам себе не хозяин

Зюганов о Навальном: Он сам себе не хозяин

Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Осужденный на условный срок блогер Алексей Навальный представляет американский финансовый капитал, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. С ним работают опытные специалисты, отметил глава компартии.
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Зюганов не считает Навального оппозиционером. "Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего, кроме попытки опошлить российскую действительность", – сказал глава КПРФ.

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Лидер компартии отметил, что с Навальным работают опытные специалисты. Это те, кто уже раскручивал подобных "оппозиционеров" ранее, считает руководитель КПРФ. Слова политика приводит "Комсомольская правда".

В воскресенье, 17 января, Навальный прилетел в Москву из Берлина. На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники полиции.

Навальный осужден на условный срок по делу "Ив Роше". Он обязан являться в контролирующие органы на обязательную регистрацию.

Однако с января по август прошлого года он семь раз проигнорировал это обязательство. А с конца августа не отмечался ни разу. С 29 декабря за многократные нарушения испытательного срока блогер объявлен в розыск.

18 января Химкинский городской суд постановил отправить осужденного на условный срок Навального под арест на 30 суток. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, что в декабре прошлого года года в отношении скандального блогера было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете России полагают, что Навальный собрал 588 миллионов рублей пожертвований, из которых 356 миллионов потратил на личные цели.

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Автор: 19 января 2021, 11:28 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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