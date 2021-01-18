Суд отправил Навального под арест на 30 суток

Химкинский городской суд постановил отправить осужденного на условный срок блогера Алексея Навального под арест на 30 суток. С января по август прошлого года он семь раз не являлся на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после конца августа – ни разу. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний.



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