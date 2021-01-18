В России ответили на слова Шредера о причинах присоединения Крыма: Забывает о главном

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что вопрос принадлежности полуострова волнует многих известных политиков. Но, к сожалению, некоторые из них забывают о главном – "желании крымчан вернуться на свою историческую родину".
По словам эксперта, референдум о статусе Крыма стал "финальным аккордом" в вопросе возвращения в Россию. "В свое время по грубейшей ошибке крымчане оказались в составе Украины", – продолжил Гемпель. Он подчеркнул, что голосование прошло в строгом соблюдении всех международных норм.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер на днях рассказал РИА Новости, что вхождение полуострова в состав России произошло из-за расширения НАТО на восток. Если бы Украина стала членом альянса, то тогда Севастополь оказался бы на западной территории.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден собирается использовать Украину как один из козырей для давлению на Россию. В частности, американские власти планируют усилить поддержку вооруженных сил Незалежной.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Крым находится в фактической российской юрисдикции с февраля 2014 года. Судьи отказались рассмотреть вопрос законности присоединения территории к России с точки зрения международных норм.
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