Отменен визит Помпео в Европу

Глава Госдепартамента США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Европу, передает RT. Были отменены и все остальные поездки, назначенные на ближайшую неделю. Причина – инаугурация избранного президента США Джо Байдена.
Глава Госдепартамента США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Европу, передает RT. Были отменены и все остальные поездки, назначенные на ближайшую неделю. Причина – инаугурация избранного президента США Джо Байдена.
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