Россия ввела санкции против Украины

Правительство России расширила персональные санкции в отношении украинских граждан. В частности, в обновленный черный список попал и бывший президент Украины Петр Порошенко.
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