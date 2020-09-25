Ассоциация НОМ подвела итоги Единого дня голосования

Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Брошенная мужем онкобольная ведущая призналась в страхе остаться уродом
партнеры
Пятница
25 сентября
Лента новостей
14:11
Трамвай протаранил автобус с туристами в Турции
14:03
Эксперт раскрыл правду о состоянии белорусских силовиков: Стресс и срывы
13:54
Кремль сделал заявление о новых ограничениях из-за коронавируса
13:33
Рвало красным вином: сенсационные детали смерти дочери Владимира Конкина
13:23
Подвергшая себя смертельной опасности Решетова получила втык от Тимати
13:21
В Сербии рухнул самолет МиГ-21
13:13
Дочь Федосеевой-Шукшиной откровенно о свадьбе с Алибасовым
13:12
На кухне Елены Санаевой прогремел взрыв
13:11
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
13:10
Оговорка диктора на инаугурации Лукашенко вызвала обсуждения в Сети
13:02
Короля Норвегии доставили в больницу
13:01
Поженились?: Полина Максимова и Егор Корешков надели кольца
12:54
Опубликовано видео с места жестокого убийства ребенка под Нижним Новгородом
12:41
Брошенная в детстве Чехова с трудом переживает смерть отца
12:34
"Все обалдели": звезда "Битвы экстрасенсов" пришла на свадьбу к Марату Башарову
12:26
Фадеев считает мертвым российское телевидение
12:26
Карта коронавируса
12:21
Лукашенко обвинили в разжигании гражданской войны в Белоруссии: Вливает бешеные деньги
12:18
Голая звезда "Ворониных" прикрыла прелести листвой
12:16
В Москве ЦУМ оштрафовали на колоссальную сумму
11:40
Звезда "Ольги" охарактеризовала Яну Троянову нецензурным словом
11:39
На полигоне SpaceX прогремел взрыв
11:36
Зачем сын Рудковской обратился к Путину
11:35
"Оторопь": Борис Корчевников показал отрубленную руку
11:14
Свят-свят: священник окропил Самбурскую святой водой после известия о связи с Рудковской
11:13
В белорусской оппозиции рассказали об отношении к Путину
11:07
Германия готовится вернуть России тысячи икон
10:55
Вакцинолог: в России близится новый пик заболеваемости COVID-19
10:54
Машков в приватной беседе сообщил Петрову о любви
10:36
Россиян предупредили о росте платы за электричество из-за умных счетчиков
10:34
Показали страсть: Прилучный загнул Карпович у всех на глазах
10:29
Как живет 64-летняя Марина Дюжева
10:26
Российский депутат предрек раскол Белоруссии на несколько частей
10:12
Наташа Королева довела народ до тошноты пошлым видео
09:49
В Приамурье разыскивают убийц тигра Павлика
09:45
Почему Дайнеко не общается с Пугачевой после "Фабрики звезд"
09:36
Теряющий слух Корчевников ищет подработку
09:22
Женщина случайно подожгла пострадавший от подтопления дом
08:58
Новые подробности о загадочно погибшей дочери Владимира Конкина
08:48
В России хотят ввести продуктовые карточки для малообеспеченных
08:38
Тайную инаугурацию Лукашенко назвали тревожным посланием
06:00
Звезда Comedy Woman без косметики поразила россиян
03:58
"Не испытываешь чувства голода": резко похудевшая Долина рассказала о секретной диете
02:00
"Озорница": Натали без макияжа привела в восторг
23:57
Чехова рассказала о страшном заболевании: Я себя ненавидела
22:05
"Очень горько": Петросян разбит после известия о смерти
21:42
Отвергнутый любовник показал видео с Бузовой после слухов о разрыве
21:33
Ученые установили одну из главных причин преждевременной смерти
21:25
Диетолог рассказала о способе распознать рак по ногтям
20:41
В Москве готовят новые ограничения из-за коронавируса – подробности
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала тайную инаугурацию Лукашенко "позорной"
Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Цветная революция в Белоруссии провалилась
Политолог: Лукашенко определился с преемником, власть перейдет к старшему сыну
Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом
Лукашенко давно перешел запретную черту – эксперт
Политика
Ассоциация НОМ подвела итоги Единого дня голосования

Ассоциация НОМ подвела итоги Единого дня голосования

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) опубликовала доклад об этогах Единого дня голосования 13 сентября. Эксперты отмечают, что главной особенностью прошедшего электорального цикла стала возросшая политическая конкуренция на выборах всех уровней.
прочитано 280 раз

В ассоциации отмечают успех новых партий, которые профессионально подошли к ведению избирательных кампаний и смогли найти своих избирателей в ряде субъектов Федерации.

ПО ТЕМЕ

Эксперты: "Единая Россия" укрепила свои позиции перед выборами в Госдуму

На выборах 13 сентября было представлено рекордное для современной России число партий. В среднем на выборах в региональные заксобрания – 8,4. Рекордным по разнообразию представительства стал новый состав Рязанской областной думы – туда прошли семь партий, сказано в докладе ассоциации.

Отмечается, что помимо четырех парламентских политсил, пятипроцентный барьер на выборах в рязанскую думу смогли преодолеть "Партия пенсионеров", а также новые игроки отечественной политической арены – партии "Новые люди" и "За правду".

Ассоциация разработала свою оценку легитимности выборов – "прямую НОМ". Этот уровень складывается из трех факторов: результаты соцопросов, данные экзитполов и итоги самого голосования.

Например, в конце предвыборной кампании кандидата на пост главы главы Республики Коми Владимира Уйбу поддерживали 75,1% опрошенных. Экзитполы показывали почти 81%, а его итоговый результат – 73,16% голосов. Это подтверждает закономерность сопоставления указанных показателей, подчеркивают исследователи.

Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Состоявшиеся выборы с уверенностью можно считать легитимными, а итоги голосования хорошо отражают предпочтения избирателей, сказала в интервью газете "Известия" член Общественной палаты России Алена Булгакова.

Ассоциация отметила и ряд новшеств прошедшего электорального цикла: трехдневное голосование и дистанционное электронное волеизъявление. Последнее было применено на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях.

Единому дню голосования предшествовали два дня досрочного. Это позволило избежать скопления граждан на избирательных участках.

Сочетание новых форматов голосования позволило привлечь молодежь и людей старшего поколения, отмечают исследователи ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

"Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем", – говорится в докладе ассоциации.

По мнению Алены Булгаковой, у граждан сформировалось доверие к новым форматам волеизъявления. В этом велика роль Центризбиркома и общественности, отметила член ОП РФ.

"Благодаря прагматичным действиям со стороны всех основных акторов возможные домыслы и сомнения были развенчаны. Это касается и использования сейф-пакетов, и вопросов сохранности бюллетеней в целом", – сказала она.

Автор: 25 сентября 2020, 12:50

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко обвинили в разжигании гражданской войны в Белоруссии: Вливает бешеные деньги
В белорусской оппозиции рассказали об отношении к Путину
Российский депутат предрек раскол Белоруссии на несколько частей
Тайную инаугурацию Лукашенко назвали тревожным посланием

Шоу-бизнес

Рвало красным вином: сенсационные детали смерти дочери Владимира Конкина
Подвергшая себя смертельной опасности Решетова получила втык от Тимати
Дочь Федосеевой-Шукшиной откровенно о свадьбе с Алибасовым
На кухне Елены Санаевой прогремел взрыв

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Новые подробности о загадочно погибшей дочери Владимира Конкина

Женщине не везло с мужчинами
Шоу-бизнес

Зачем сын Рудковской обратился к Путину

Яна объяснила желание наследника

Шоу-бизнес

На кухне Елены Санаевой прогремел взрыв

Такого никто не ожидал
Шоу-бизнес

"Оторопь": Борис Корчевников показал отрубленную руку

Телеведущий не сдержал эмоций

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+