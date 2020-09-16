Эксперты: "Единая Россия" укрепила свои позиции перед выборами в Госдуму

Новости Белоруссии Крым Президентские выборы в США Коронавирус в России

Топ новостей

Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Овсяный отвар вместо еды: врачи всеми силами пытаются спасти Билана
Владимир Пресняков откровенно о расставании с женой: Я знаю, где находится ад
партнеры
Среда
16 сентября
Лента новостей
16:50
"Поспешила выйти замуж и сгорела": Юлиан прочит Азизе печальную участь Легкоступовой
16:49
Бывшего адвоката Ефремова обвинили в захвате чужой квартиры
16:37
Эксперт: Путин дал Лукашенко два месяца для решения политического кризиса
16:21
Женские ботфорты: актер "Содержанок" поразил гостей "Кинотавра"
16:17
В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко
16:13
Сын Пугачевой поразил физическими способностями
16:06
Появилась информация о разводе после признания Тарзана в измене Королевой
15:59
Народ разинул рот при виде дочери Виторгана: Вошла в раж!
15:50
Готовился к смерти: звезду "Сталинграда" после инсульта бросила избранница
15:38
Бледанс указала на разрушившую ее третий брак женщину: Она уже поплатилась
15:37
Врачи забрали у зараженной коронавирусом 83-летней звезды дыхательный аппарат
15:36
В Татарстане при пожаре погибли 2 человека
15:17
"Мать до сих пор хранит верность Евгению": пронзительные откровения внебрачной дочери Осина
15:15
"Попробуйте поставить себя на мое место": борющаяся с раком Заворотнюк обратилась к народу
15:08
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
14:54
"Скатилась на дно": Седокова взвыла из-за гнусного предательства
14:54
Пригожин пожаловался на стряпню Валерии: Вынужден ехать в ресторан
14:53
Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы
14:49
Оставшаяся в одиночестве Зудина горько пожалела о принятом решении
14:41
"Телемания-2020" анонсировала прием заявок!
14:40
Историку Соколову продлили арест
14:20
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
14:13
Володин поднял вопрос о повышении зарплат преподавателей вузов
14:12
Народ в ужасе после признания Тарзана в измене: Дождалась позора!
14:11
Перед инсультом Елена Кондулайнен сообщила о яде в своем бокале
14:08
Молодой мигрант испортил шесть машин в Московской области
14:06
Лукашенко незаконно удерживает власть десятилетиями – эксперт
13:57
Житель Подмосковья зарезал знакомого
13:42
Погибшего в тюрьме Тесака могли освободить досрочно
13:27
Звезда турецких сериалов расплакалась из-за женитьбы на русской модели
13:25
Стриженова трогательно простилась с умершей матерью: Наконец встретится с папой
13:14
"Спасибо, что ты уехала": Тодоренко сделала признание о расставании с Топаловым
13:06
Адвокат выдвинул версию об убийстве националиста Тесака
12:57
Ничего не может разлучить: расшифровано тайное послание Карпович Муцениеце
12:54
Манукян обратился за помощью после слухов о разрыве с Бузовой: Нужна поддержка
12:34
Помощница объяснила странный поступок певицы МакSим
12:33
Сраженной инсультом известной певице вырезали половину мозга
12:29
Известный националист умер в тюрьме
12:21
Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при одном условии
12:14
В Минск прибыл Шойгу
12:11
Раскрыта правда о работе в службе доставки еды
11:58
История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены
11:57
За сына Сафронова требуют огромный выкуп в Турции
11:53
Счастливая Арзамасова утонула в объятиях известного актера
11:50
Бывшей жене Андрея Аршавина стало хуже
11:18
Вскрылась неожиданная деталь в разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
11:13
"Не хочу умирать": Бледанс рассказала о страшной болезни
11:07
Арнтгольц и Жидков воссоединились ради дочери
11:02
Новый адвокат Ефремова оказался "крепким орешком": Сильный соперник
10:56
Бросившую младенца на лавочке в Подмосковье мать доставили в полицию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт о риторике Тихановской: Все это уже проходили на Майдане
Тихановская предрекла скорый уход Лукашенко: Белоруссия прошла точку невозврата
Политолог: Москва может прийти к силовому сценарию смены режима в Минске
Политолог: Лукашенко позволили остаться у власти на 3 года при определенном условии
"Когда уже уймется": Проклову закидали камнями за непристойный танец с женатым Щербаковым
"Богиня": похудевшая Лолита вызвала восторг
Политика
Эксперты:

Эксперты: "Единая Россия" укрепила свои позиции перед выборами в Госдуму

Фото: vk.com/duma
Партия власти имеет все шансы получить конституционное большинство на предстоящих выборах в Госдуму. Итоги Единого дня голосования показали, что "ЕР" серьезно укрепила свои позиции перед следующим электоральным циклом, уверены эксперты.
прочитано 250 раз

На прошедших выборах "Единая Россия" одержала уверенную победу. Партия не только подтвердила статус лидирующей политической силы, но и в ряде регионов укрепила свои позиции. Как победа "ЕР" отразится на будущем российской партийной системы и как повлияет на грядущие думские выборы – об этом и многом другом эксперты рассуждали в рамках круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

ПО ТЕМЕ

Памфилова подвела итоги избирательной кампании – 2020

"Единая Россия" одержала уверенную победу на ЕДГ-2020

Российская политическая система по итогам Единого дня голосования продемонстировала свою эффективность, считает президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Появились новые партии, которые получили возможность выдвигать свои списки в Госдуму. Но парламентские партии пока вне конкуренции, нельзя сказать, что у них появились серьезные противники", – отметил эксперт.

"Единая Россия" провела очень сильную кампанию, констатировал аналитик. По его словам, партия власти ставит перед собой высокую планку и имеет все возможности, чтобы ее взять.

"Если бы выборы состоялись в Думу состоялись сегодня, "ЕР" могла бы получить большинство, а если учесть одномандатные округа, то конституционное большинство", – прокомментировал эксперт итоги ЕДГ-2020.

Старые парламентские партии остались в своих электоральных нишах, а что касается новых игроков, то их успех на предстоящих выборах будет зависеть от того, смогу ли они привлечь в свои ряды новые лица, сказал политолог. Так называемая несистемная оппозиция так и не выработала единую стратегию на федеральном уровне, заметил аналитик.

Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Провал "несистемщиков" констатировал и политолог Григорий Казанков. Оппозиция делала ставку на "умное голосование", но оно не сработало. "В очередной раз оппозиция не смогла сформулировать никакой серьезной позиции. Это полная организационная и идейная несогласованность", – считает эксперт.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подробнее остановился на причинах успеха "Единой России". По его мнению, партия стала центром смысловой и волонтерской мобилизации в разгар эпидемии коронавируса. "В финале компании "ЕР" выступила с рядом инициатив, которые были неплохо восприняты в обществе. Избиратель оценил реалистичность социальной повестки", – сказал политолог.

"Думаю, конфигурация будущего парламента существенным образом не изменится. У "ЕР" есть возможность сформировать конституционное большинство, у других партий – сохранить свои электоральные ниши", – прогнозирует Орлов.

Влияние эпидемии на итоги Единого дня голосования отметил и профессор Финансового Университета при правительстве России Олег Матвейчев. "ЕР" воспользовалась шансом показать свои мощные организаторские возможности и мобилизовать базу сторонников. "В каждом городе были созданы волонтерские центры, некоторые единороссы индивидуально выступили со своими благотворительными акциями", – отметил политолог.

По его мнению, "Единая Россия" может уверенно претендовать на более половины мест в будущем составе нижней палаты парламента. "Существует не кризис власти, а кризис оппозиции, в том числе парламентской", – считает Матвейчев.

Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Напомним, что Единый день голосования – 2020 прошел в воскресенье, 13 сентября. В его рамках состоялись выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах избиратели голосовали за новый состав законодательных собраний.

Автор: 16 сентября 2020, 16:00

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко незаконно удерживает власть десятилетиями – эксперт
Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при одном условии
Политолог о визите Лукашенко в Россию: Он не может унизиться до диалога с белорусами
Эксперт о плане Кремля относительно Лукашенко: Отстранять от власти

Шоу-бизнес

"Поспешила выйти замуж и сгорела": Юлиан прочит Азизе печальную участь Легкоступовой
Бывшего адвоката Ефремова обвинили в захвате чужой квартиры
Сын Пугачевой поразил физическими способностями
Появилась информация о разводе после признания Тарзана в измене Королевой

Проишествия

Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

"Я изменил своей жене": сенсационное признание мужа Наташи Королевой

Стриптизер сделал официальное заявление
Шоу-бизнес

75-летний Евгений Петросян впервые показал сына

Артист обнародовал фото
Шоу-бизнес

"Спасибо, что ты уехала": Тодоренко сделала признание о расставании с Топаловым

В отношениях супругов кипят настоящие страсти
Шоу-бизнес

Перед инсультом Елена Кондулайнен сообщила о яде в своем бокале

Артистка угодила в больницу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим
"Жалко смотреть": Медведева оконфузилась во время контрольного проката
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+