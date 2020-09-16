Эксперты: "Единая Россия" укрепила свои позиции перед выборами в Госдуму

Партия власти имеет все шансы получить конституционное большинство на предстоящих выборах в Госдуму. Итоги Единого дня голосования показали, что "ЕР" серьезно укрепила свои позиции перед следующим электоральным циклом, уверены эксперты.



На прошедших выборах "Единая Россия" одержала уверенную победу. Партия не только подтвердила статус лидирующей политической силы, но и в ряде регионов укрепила свои позиции. Как победа "ЕР" отразится на будущем российской партийной системы и как повлияет на грядущие думские выборы – об этом и многом другом эксперты рассуждали в рамках круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).



Российская политическая система по итогам Единого дня голосования продемонстировала свою эффективность, считает президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Появились новые партии, которые получили возможность выдвигать свои списки в Госдуму. Но парламентские партии пока вне конкуренции, нельзя сказать, что у них появились серьезные противники", – отметил эксперт.

"Единая Россия" провела очень сильную кампанию, констатировал аналитик. По его словам, партия власти ставит перед собой высокую планку и имеет все возможности, чтобы ее взять.

"Если бы выборы состоялись в Думу состоялись сегодня, "ЕР" могла бы получить большинство, а если учесть одномандатные округа, то конституционное большинство", – прокомментировал эксперт итоги ЕДГ-2020.

Старые парламентские партии остались в своих электоральных нишах, а что касается новых игроков, то их успех на предстоящих выборах будет зависеть от того, смогу ли они привлечь в свои ряды новые лица, сказал политолог. Так называемая несистемная оппозиция так и не выработала единую стратегию на федеральном уровне, заметил аналитик.

Провал "несистемщиков" констатировал и политолог Григорий Казанков. Оппозиция делала ставку на "умное голосование", но оно не сработало. "В очередной раз оппозиция не смогла сформулировать никакой серьезной позиции. Это полная организационная и идейная несогласованность", – считает эксперт.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подробнее остановился на причинах успеха "Единой России". По его мнению, партия стала центром смысловой и волонтерской мобилизации в разгар эпидемии коронавируса. "В финале компании "ЕР" выступила с рядом инициатив, которые были неплохо восприняты в обществе. Избиратель оценил реалистичность социальной повестки", – сказал политолог.

"Думаю, конфигурация будущего парламента существенным образом не изменится. У "ЕР" есть возможность сформировать конституционное большинство, у других партий – сохранить свои электоральные ниши", – прогнозирует Орлов.

Влияние эпидемии на итоги Единого дня голосования отметил и профессор Финансового Университета при правительстве России Олег Матвейчев. "ЕР" воспользовалась шансом показать свои мощные организаторские возможности и мобилизовать базу сторонников. "В каждом городе были созданы волонтерские центры, некоторые единороссы индивидуально выступили со своими благотворительными акциями", – отметил политолог.

По его мнению, "Единая Россия" может уверенно претендовать на более половины мест в будущем составе нижней палаты парламента. "Существует не кризис власти, а кризис оппозиции, в том числе парламентской", – считает Матвейчев.

Напомним, что Единый день голосования – 2020 прошел в воскресенье, 13 сентября. В его рамках состоялись выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах избиратели голосовали за новый состав законодательных собраний.