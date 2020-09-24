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Политика
Американцы нашли скрытый смысл в выступлении Путина в ООН

Американцы нашли скрытый смысл в выступлении Путина в ООН

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН активно обсуждает общественность, делая определенные выводы. Так, американские издания посчитали, что президент России собирает третий блок союзников в противовес Пекину и Вашингтону.
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На сайте американского издания The National Interest появилась статья "Возглавит ли Россия новое движение неприсоединения?", написанная политологом Николасом Гвоздевым. Он считает, что в словах Путина есть скрытый смысл, пишет РИА ФАН.

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Эксперт пришел к выводу, что Владимир Владимирович завуалированно обратился к лидерам европейских стран и призвал их не вмешиваться в холодную войну, которую пытаются развязать США и Китай. Также российский лидер якобы предложил не поддаваться санкциям американских властей.

Как пишет LIFE, Гвоздев увидел в выступлении Путина желание возглавить страны, которые не хотят по принуждению выбирать, на чьей стороне быть, а также поддерживать китайские или американские программы действий.

Напомним, обращение президента России к членам ООН в этому году было записано заранее и показано на больших экранах в зале Генассамблее. Изменить регламент заставила пандемия коронавируса.

Во время выступления Путин заявил, что нужно избавить мировую экономику от нелегитимных санкций. Также президент России призвал ведущие страны подписать соглашение, которое запрещало бы размещать в космосе различные вооружения.

Автор: 24 сентября 2020, 08:18 Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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