Путин предложил бесплатно предоставить ООН российскую вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам Организации Объединенных наций (ООН) российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", разработаю в НИЦ имени Гамалеи. По словам главы государства, препарат доказал свою эффективность и безопасность.
С соответствующим заявлением Путин выступил на Генассамблее ООН во вторник. Российский лидер подчеркнул, что представители организации уже обращались к Москве с просьбой предоставить им вакцину и Кремль намерен их удовлетворить, передает телеканал "360".
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