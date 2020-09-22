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Политика
Как Путин решил менять правительство – главное

Как Путин решил менять правительство – главное

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, в системе государственного управления России грядут большие перемены. Но сначала они должны пройти "оценку" парламентариями.
прочитано 308 раз

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу России законопроект об изменениях в порядке формирования правительства и его работе. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Согласно документу, он будет устанавливать статус кабинета министров, определять методику его формирования и работы. В частности, в нем указано, что в случае принятия закона председатель правительства будет нести личную ответственность перед главой государства за деятельность кабмина.

По словам Крашенникова, документ также наделит президента возможностью отправлять в отставку любого из членов правительства, не распуская госорган целиком. При этом российский лидер сможет освободить от должности даже премьер-министра.

Помимо этого Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты об изменениях в прокуратуре, Службе внешней разведки (СВР) и Конституционном суде. Так, в одном из документов предлагается уменьшить количество судей КС России до 11 человек вместо прежних 19, а руководителя СВР будет утверждать Совет Федерации по представлению президента России. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.

Ранее Путин выступил по видеосвязи в Генассамблее ООН. Особое внимание он уделил пандемии коронавируса. Глава российского государства предложил бесплатно раздать сотрудникам ООН российскую вакцину от COVID-19.

Автор: 22 сентября 2020, 20:44 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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