В Думе подготовили поправки о запрете обучения на зарубежных курсах нежелательных НПО

Пакет состоит из пяти законопроектов, рассказал парламентарий. "Основная концепция – это запрет на работу и последствия деятельности зарубежных НПО, признанных нежелательными в России", – сказал Пискарев. Депутат уточнил, что в настоящее время в этот список входят 29 организаций.
Раньше они действовали в России, но были признаны нежелательными из-за вмешательства в дела нашей страны. Сейчас эти организации расположились на территории сопредельных стран.
"И туда они рекрутируют постоянно молодежь в свои ряды, готовят профессиональных провокаторов, которых мы часто видим во главе неких массовых акций", – сказал Пискарев в эфире "Дума ТВ".
Обучение за границей деструктивным действиям должно преследоваться по закону, подчеркнул парламентарий. Поправки предполагают административное наказание.
Теперь пакет документов должно одобрить правительство. А в скором времени поправки поступят на рассмотрение нижней палаты, уточнил Пискарев.
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