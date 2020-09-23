В Думе подготовили поправки о запрете обучения на зарубежных курсах нежелательных НПО

В скором времени депутаты ГД внесут на рассмотрение законопроект о запрете бучения граждан России на зарубежных курсах неправительственных организаций (НПО), которые признаны в нашей стране нежелательными. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарев.



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