Памфилова подвела итоги избирательной кампании – 2020

Прошедший электоральный цикл стал одним из самых сложных, но в то же время успешных для Центризбиркома, заявила его глава Элла Памфилова. Она подвела итоги ЕДГ-2020 и рассказала, с какими трудностями и вызовами пришлось столкнуться ЦИК во время избирательной кампании.



Электоральный цикл в этом году был насыщенным. В середине лета прошло голосование по поправкам к Конституции, а спустя два месяца – Единый день голосования, где выбирали глав регионов и новые составы местных законодательных собраний.



Свои коррективы в электоральный цикл внесла эпидемия коронавируса – нужно было принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности. В связи с этим было принято решение о двух днях досрочного голосования, предшествующих основному дню – 13 сентября, отметила Памфилова. "Пришлось действовать в рамках "старого" закона, без поправок о многодневном голосовании, которые будут применены только на следующих выборах", – сказала глава ЦИК.

Возникающие противоречия приходилось решать в "ручном" режиме, рассказала она. Например, вопрос с резервом наблюдателей, который позволил бы партиям вести наблюдение в течение нескольких дней. Большая работа была проделана и по решению проблемы с голосованием в образовательных учреждениях, рассказала Памфилова.

"На плечи членов избирательных комиссий легла дополнительно огромная нагрузка, но в результате выиграли избиратели, поскольку для них мы создали условия для безопасного и доступного голосования", – сказала глава ЦИК.

Главной целью нынешнего состава Центризбиркома она назвала повышение прозрачности выборов и уровня доверия к ним со стороны граждан. Сегодня уровень доверия к ЦИК стал гораздо выше, констатировала Памфилова.

К критике, по словам Памфиловой, в Центризбиркоме относятся спокойно. "Мы не боимся признавать свои ошибки. А новые технологии – нам в помощь. Их применение как раз минимизирует возможности злоупотребления админресурсом, делает систему более прозрачной и открытой для контроля общества", – сказала она в интервью "Интерфакс".

Она напомнила о появлении уникального электорального механизма – "Мобильного избирателя". Были введены QR-коды – это ускорило ввод протоколов в ГАС "Выборы". Кроме того, у членов избирательных комиссий появился интерактивный электронный блокнов, прошло обновление КОИБов.

Большую работу проделал и информационно-справочный центр ЦИК. "Вы сами могли наблюдать: ход голосования, явка, подсчет голосов в онлайн-режиме; чат-бот "Валера", робот-ответчик "Сашенька" и прочие новшества, позволяющие во время выборов круглосуточно держать обратную связь с избирателями, отвечать на их вопросы, реагировать на сообщения о нарушениях", – сказала Памфилова.

Также в числе новаций – цифровые участки для голосования, внедрение дистанционного электронного голосования, электронной проверки подписей. Это позволяет исключить угрозу человеческого фактора там, где есть вероятность фальсификации выборов.

Затронула Памфилова и вопрос переноса выборов на апрель. Если оставлять Единый день голосования на сентябрь, то необходимо думать, как проводить его без ущерба учебному процессу. "Если предусмотреть осенние или весенние каникулы одновременно во всех учебных заведениях, то можно было бы и выборы проводить в каникулярную неделю. Полагаю, что от этого все выиграют. С моей точки зрения, оптимальный вариант – это , – сказала руководитель Центризбиркома.

Кроме того, ЦИК продолжает работать над развитием дистанционного электронного голосования. "Есть стремление к тому, чтобы к грядущей федеральной кампании мы были достаточно подготовлены для масштабного проведения ДЭГ. Уточню – не взамен традиционного голосования, а наряду", – заявила Памфилова.

Рассказала руководитель Центризбиркома и о ситуации с движением "Голос". По ее словам, большинство из тех, кто позиционирует себя как независимый наблюдатель "Голоса", в реальности является представителем либеральной оппозиции.

Что касается нарушений на прошедшем ЕДГ-2020, то количество сообщений на горячую линию Информационно-справочного центра ЦИК снизилось по сравнению с прошлым годом в пять раз, отметила Памфилова. При этом качество сообщений на "Карте нарушений" – проекта движения "Голос" – не выдерживает никакой критики, ведь подтверждаются только около 4% сообщений, заявила глава ЦИК.

"Любой желающий может зайти и написать там все, что угодно. А если кто-то попытается опровергнуть фейковое сообщение и пришлет достоверный материал, никто его размещать не будет. И создатели этого сайта прекрасно об этом знают, но вводят общественность в заблуждение", – недоумевает Памфилова, указывая на практически полное отсутствие пометок "Надежный источник" на карте нарушений "Голоса".

При этом она напомнила об огромных масштабах ЕДГ – выборы в 83 субъектах Федерации с замещением почти 80 тысяч мандатов. Однако жалоб в этом году меньше, чем можно было предположить, а тяжесть нарушений гораздо меньше, чем ранее, отметила Памфилова. Те же, кто утверждает о масштабных нарушениях, игнорируют имеющиеся факты, указала руководитель ЦИК.

"Технология "заваливания" избиркомов недостоверными сообщениями ничего общего с борьбой за права граждан не имеет", – подчеркнула Памфилова.

Напомним, что Единый день голосования – 2020 прошел в воскресенье, 13 сентября. В его рамках состоялись выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах избиратели голосовали за новый состав законодательных собраний. Уверенную победу на всех выборах одержали представители "Единой России".

Глава Общественной палаты России Лидия Михеева отметила, что Единый день голосования прошел спокойно. "Случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было", – сказала она.