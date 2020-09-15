В ОП РФ считают, что на Певчих завязана вся история с отравлением Навального

По некоторым данным, Певчих могла вылететь из России на самолете, перевозившем основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) из омской больницы в немецкую клинику "Шарите". Это произошло 22 августа. После этого никаких подробностей о спутнице Навального не появлялось. Власти ФРГ отказываются сотрудничать с российским следствием.

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Сегодня, 14 сентября, председатель кабинета министров Германии Штеффен Зайберг вновь подтвердил, что немецкая сторона не желает сотрудничать с Россией. При этом он не объяснил позицию ФРГ.

"Я не могу по этому вопросу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я ничего не могу сказать", – заявил Зайберт.

Политтехнолог Марат Баширов напомнил, что Мария Певчих сопровождала Алексея Навального в поездке по Сибири. Он обратил внимание на то, что девушка имеет вид на жительство в Великобритании. Эксперт утверждает, что за последнее время она 64 раза летала из Москвы в Лондон. Баширов отметил, что личность Певчих вызывает множество вопросов у сотрудников правопорядка.

Член Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что показания Марии Певчих могут негативно отразится на бездоказательной позиции немцев об "отравлении" блогера.

"Мария Певчих в этом плане является своеобразным "джокером" в руках Германии. На ней, скорее всего, завязана вся история. Сейчас она скрывается в Европе, но скоро может вернуться в родную Великобританию", – пояснил эксперт.

Общественник добавил, что нежелание немецкой стороны сотрудничать с Россией странным образом совпадает с уклонением Германии от выдачи данных о Марии Певчих. Манукян не исключил, что девушка может быть связана с западными спецслужбами. Член ОП РФ предположил, что сейчас Певчих ждет дальнейших инструкций.

На данный момент полиция смогла допросить лишь пятерых людей, сопровождавших Алексея Навального в сибирской поездке. 20 августа блогеру стало плохо в момент перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно сажать в Омске. Позднее Певчих попала на борт, транспортировавший Навального в Германию. Никаких показаний российским полицейским девушка не дала.

Ранее расследование об отравлении Навального опубликовала "Правда.ру".