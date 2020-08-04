Запад затаил дыхание в ожидании "большого сюрприза" от Путина

Российский лидер готовит "большой сюрприз" Западу, считают местные эксперты. Таким образом он хочет укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. На данный момент порядка 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, а на фоне экономического коллапса это число может возрасти.
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