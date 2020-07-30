Журналист о задержании россиян в Белоруссии: Действия Лукашенко – "удар в нос" Путину

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал задержание 32 членов российской частной военной компании под Минском. Он выдвинул свою версию произошедшего.



Накануне в телеграм-каналах появилась версия о том, что сотрудники ЧВК использовали Минск как перевалочный пункт. Венедиктов отнесся к этому с сомнением. Аэропорт белорусской столицы – не самое подходящее место для переброски в другие страны. К тому же, российские частные военные компании предпочитают отправляться за рубеж из Ростова-на-Дону, пишет главред "Эха" в своем телеграм-канале.



Он предположил, что россияне собирались в Белоруссии на случай дестабилизации ситуации в республике. По его словам, в Москве сомневаются, что Лукашенко сможет сохранить власть. Венедиктов предположил, что белорусский лидер разгадал замысел Кремля и воспринял действие Москвы как угрозу своему положению.

Журналист уверен: просто ради пиара и шума в СМИ Лукашенко не решился бы на задержание россиян. Произошедшее Венедиктов считает "не просто пощечиной Путину, а ударом в нос".

О задержании бойцов российской частной военной компании под Минском стало известно в среду, 29 июля. Государственные белорусские СМИ причислили их к ЧВК Вагнера, позже в российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что это были члены ЧВК "Мар".

После произошедшего Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совета безопасности Белоруссии. Он потребовал от ведомств обратиться к Кремлю за разъяснениями. На следующий день в Минске заявили, что в республике могут находиться еще около 200 сотрудников российских ЧВК.