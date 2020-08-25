"Мы движемся к развязке" – Малькевич о ситуации с плененными в Ливии социологами

С 2019 года
общественники, политики, знаменитости, социологи проводили одиночные пикеты у
ливийского посольства в Москве. Они требовали освободить россиян из плена ПНС.
Акции не прошли даром.
"Сегодня у меня состоялись переговоры сразу с несколькими известными западными общественными деятелями, и они дали мне понять, что наше дело сдвинулось с мертвой точки", – рассказал Малькевич. Он также отметил, что раньше старался не делать прогнозов по этому поводу, но теперь уверен: его коллеги смогут вернуться домой. По его словам, ситуация в Ливии изменилась: ПНС теряет власть, ливийцы митингуют.
Люди выходят на улицы и выступают против беспредела со стороны боевиков ПНС, коррупции во властных кругах, нищеты среди простых граждан. "Причем бандитизмом занимаются уже даже не местные, а "завозные" сирийские боевики. Глубочайшая коррумпированность руководства ПНС и то, что экономика целиком и полностью перенацелилась на работу в интересах другого государства, — привело к обнищанию населения", – отметил общественник.
Тем временем о Шугалее уже знают многие. В Ливии он стал очень популярен, несмотря на то, что более года находится в тюрьме. Весомой фигурой он стал и для европейского общества.
"Поэтому, по моим ощущениям, мы движемся к развязке. И ждем добрых вестей в самые ближайшие дни. Скажу за себя, я очень рассчитываю на скорое возвращение моего друга и коллеги Максима Шугалея домой", – подытожил глава Фонда защиты национальных ценностей.
Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, чтобы провести социологическое исследование. В мае 2019-го их схватили боевики RADA. Более года социологов незаконно удерживают в тюрьме "Митига", которую контролируют террористы той же группировки во главе с Абд аль-Рауфом Каррой.
Данное бандформирование подчиняется главе "МВД" ПНС Фатхи Башаге. На днях стало известно, что с началом протестных акций в Триполи он улетел в Турцию.
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