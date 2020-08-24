Малькевич: Бандиты из ливийской группировки RADA должны быть признаны террористами в РФ

Руководство группировки тесно связано с известными террористами. Кроме того, ее члены взяли в плен двух россиян.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил внести в список запрещенных на территории РФ террористических организаций бандформирование RADA. Члены этой ливийской исламистской группировки участвовали в похищении российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея.



Запрос с соответствующим предложением от Малькевича поступил 24 августа главе ФСБ РФ Александру Бортникову. Как известно, бандформирование RADA контролируется так называемым Правительством национального согласия Ливии, которое признано нелегитимным. Управлением боевиками занимается самопровозглашенный "министр" Фатхи Башага. Глава "МВД" Башага и ранее сотрудничал с террористами, сообщает РИА ФАН.

Главарем банды RADA является Абд аль-Рауф Карра, близкий соратник Башаги и участник запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида".

Самым известным злодеянием членов RADA считается незаконное удержание Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые более года назад прибыли в Ливию для проведения социологического исследования. Несмотря на официальное разрешение властей и наличие всех документов, марионеточные боевики отправили россиян в тюрьму "Митига". "Правительство" Триполи не намерено решать вопрос дипломатическим путем.

Для обнародования реальных событий, происходящих в Ливии, был снят фильм "Шугалей". Кинолента основана на истории похищенных россиян и отображает все противозаконные действия, совершаемые ПНС Ливии. Осенью 2020 года ожидается выход второй части кинокартины.

Террористическая деятельность радикальных исламистов привела к тому, что россияне оказались в плену в иностранном государстве. Не имея на то законных причин, террористическое ПНС удерживает социологов в тюрьме. Деятельность группировки RADA следует признать запрещенной на территории России, заявил Малькевич. Причем бандиты совершают преступные действия не только по отношению к россиянам. В Ливии они также устраняют всех, кто неугоден ПНС. К примеру, жертвой мог оказаться конкурент Башаги, глава спецслужб Триполи Эмада аль-Трабельси, которого боевики планировали ликвидировать.