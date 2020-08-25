Путин жестко отчитал губернатора Ростовской области: перешел на язык жестов

Главе Ростовской области Василию Голубеву пришлось объяснять Владимиру Путину, почему в регионе низкие демография, темпы строительства и показатели сельхозпроизводства. Президент был недоволен ответами губернатора.

Владимир Путин в беседе с Василием Голубевым отметил, что за последние несколько лет в Ростовской области сокращается производство сельскохозяйственной продукции. В целом же по стране наблюдается рост в этой отрасли, обратил внимание президент. Голубеву ничего не оставалось, как пообещать справиться с этой проблемой.

Путин обратил внимание и на сокращение объемов строительства в Ростовской области. Губернатор признал, что за 2019 и 2020 годы отставание в этой сфере достигло 18%. Однако регион все-таки планирует выйти на уровень прошлого года (более 2,6 миллиона квадратных метров жилья), подчеркнул Голубев.

Тогда президент принялся обсуждать демографическую ситуацию в регионе. Путин не понимает, почему в области с благоприятным для жизни климатом наблюдается сокращение в большем объеме, чем в среднем по России.

Голубев отметил, что за последние годы стало заметно больше многодетных семей (+60%). Но ему все-таки пришлось согласиться с замечанием президента.

Далее Путин перешел на язык жестов. Он показал главе Ростовской области два пальца и назвал такое же количество проблем, которые также необходимо решить региону. Сначала президент коснулся темы развития социальной инфраструктуры. Он знает, что в регионе врачей на десять тысяч меньше, чем в среднем по России. Также лидер страны осведомлен о нехватке дошкольных учреждений.

Вторая проблема, которую Путин назвал одной из главных в стране, – это уровень безработицы. Голубев сообщил президенту, что за последнее время в регионе количество неработающих граждан увеличилось на 4,6%.