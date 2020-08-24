Путин назвал главную проблему России

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из главных проблем в стране в настоящее время является безработица. О ней он поговорил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в ходе видеоконференции, передает телеканал "360".
"Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", – сказал Путин.
Голубев, в свою очередь, сообщил, что уровень безработицы в Ростовской области повысился до 4,6%. Нетрудоустроенными остаются 96 тысяч человек. Губернатор заверил, что власти региона работают над исправлением ситуации.
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