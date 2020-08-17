Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Продолжение: Разворот на Запад или союз с Россией: что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко

Действующий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии. Предположительно, разговор произойдет уже завтра утром, пишет РИА Новости.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Меркель звонила ему с предложением поговорить. Президент Белоруссии рассказал об этом во время встречи с коллективом МЗКТ.

