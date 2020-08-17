Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Действующий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии. Предположительно, разговор произойдет уже завтра утром, пишет РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Меркель звонила ему с предложением поговорить. Президент Белоруссии рассказал об этом во время встречи с коллективом МЗКТ.
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