Вбросы западных ресурсов о России и "твиттерное право" не должны остаться безнаказанными

Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Воскресенье
26 июля
Лента новостей
20:00
Эвелина Бледанс похвасталась успехами особенного сына
18:17
Путин провел телефонные переговоры с Зеленским
18:05
Заразившаяся Настя Ивлеева: Коронавирус уже у всей семьи!
17:47
"Адское время": Бочкарева сделала заявление о скандале с наркотиками
17:47
Первый парад ВМФ в Дагестане сняли на видео
17:39
Старая и страшная: Айзу Анохину затравили поклонники
17:29
Россиянам пообещали скачок цен на интернет
17:13
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
17:00
Кардашьян решила развестись с мужем из-за его болтливости
16:28
Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
16:26
Изменивших памятник Высоцкому родственников назвали упырями и психопатами
16:08
"Меня разнесло": Гагарина сделала личное признание
15:37
Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена
14:59
Дочь "засветила" интерьер дома Анастасии Заворотнюк
14:51
Дочь Маликова рассказала о неуверенности в себе
14:03
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
13:45
Александр Беляев оставил сыну богатое наследство
13:26
Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
13:20
"Переформатировался энергетически": рыжий из "Иванушек" отмечает 50-летие
12:41
Сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной
12:38
Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2"
12:11
"Может, хватит?": доктор Мясников распек идею о дистанционном образовании
11:59
Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации
11:47
Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с "Поля чудес"
11:26
"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык
11:19
Дайнеко вместе с дочерью бежит из США: Пустите нас домой
11:02
Лолита Милявская: шестому мужу быть
10:44
"Как сестрички": народ ахнул от вида моложавой Пугачевой с дочерью
10:44
Число зараженных коронавирусом в России превысило 812 тысяч
10:39
СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом
08:01
Муж Нюши не отказался от интима с бывшей женой: Супружеский долг платежом красен
07:48
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 июля 2020 года
06:08
Преобразившуюся Екатерина Стриженову поклонники сравнили со школьницей
04:01
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
02:07
Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований
23:55
"Страус": Кети Топурию высмеяли за нелепое откровенное фото
22:03
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства
20:26
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
20:01
Ковальчук раскрыла секрет вечной молодости
18:28
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
18:15
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
18:09
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов рублей
17:31
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
17:27
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо
16:44
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
16:24
Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар
16:18
Ученые заявили о невозможности победить коронавирус: даже вакцины не помогут
16:04
Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем
15:48
Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы
15:27
Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
Политика
Вбросы западных ресурсов о России и

Вбросы западных ресурсов о России и "твиттерное право" не должны остаться безнаказанными

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выступил с предложением применить самые строгие меры к соцсети Twitter. Нельзя и дальше оставлять без внимания выпады против России со стороны западных медиа.
прочитано 288 раз

На Западе появилась тенденция использовать Twitter в качестве площадки для размещения различных вбросов и обвинений в адрес РФ без каких-либо доказательств. Так называемое "твиттерное право" позволяет организациям не отвечать за публикуемые материалы, которые потом используются в качестве инструмента в информационной войне.

ПО ТЕМЕ

Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН

Малькевич потребовал от ПНС Ливии прекратить беззаконие и освободить русских социологов

"А дальше такие заявления используются уже как доказательство и ведут к санкциям и сложностям в международных отношениях", – отмечает Малькевич.

По мнению эксперта, МИДу, Минюсту и Минкомсвязи необходимо составить перечень санкций, которые будут применяться в ответ на неправомерные действия Запада в адрес России.

В качестве примера неадекватного поведения можно вспомнить, как Африканское командование ВС США (AFRICOM) разместило в соцсети твиты о влиянии России на ситуацию в Ливии. По словам американских военных, РФ якобы усложняла положение дел в североафриканской стране.

Фото: Amru Salahuddien/XinHua/www.globallookpress.com

В частности, AFRICOM распространило снимки города Сирт со спутника, контроль над которым хотят установить боевики так называемого Правительства национального согласия. Фото якобы служили подтверждением присутствия России в североафриканской стране.

Однако на предоставленных материалах невозможно было разглядеть ровным счетом ничего. Снимки были смазаны, и трудно объяснить, откуда в темных пятнах AFRICOM смогло различить самолеты Су-24, ЗРК "Панцирь" и бронеавтомобили "Тигр".

Это обвинение стало продолжением серии материалов, вброшенных за продолжительный период времени. Москву также обвиняли в якобы поставке самолетов МиГ-29 в Ливию. Тогда подтверждением также служили нечеткие снимки без даты. Определить местоположение самолетов и их модель было невозможно.

Расценить эти материалы как достоверное доказательство нельзя, но США не оставляют свой конвейер по созданию фейков о России в Ливии, формируя удобное им информационное пространство.

Все это и привело Александра Малькевича к мысли о формировании четкого плана парирования таких вбросов. Такая открытая информационная война не может просто сойти Twitter с рук.

Автор: 26 июля 2020, 19:51

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"

Шоу-бизнес

Заразившаяся Настя Ивлеева: Коронавирус уже у всей семьи!
"Адское время": Бочкарева сделала заявление о скандале с наркотиками
Старая и страшная: Айзу Анохину затравили поклонники
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Муж Нюши не отказался от интима с бывшей женой: Супружеский долг платежом красен

Всплыли пикантные подробности

Шоу-бизнес

Изменивших памятник Высоцкому родственников назвали упырями и психопатами

Известный писатель обратился к сыну Владимира Семеновича

Шоу-бизнес

Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании

На Давида Манукяна сыпятся упреки
Шоу-бизнес

Дочь "засветила" интерьер дома Анастасии Заворотнюк

Поклонники оценили вкус звезды

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+