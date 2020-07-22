Захарова о нападении на журналистов Первого канала в США: Не первый случай

В Портленде напали на российских журналистов. Представитель МИД России Мария Захарва прокомментировала произошедшее.

В США не прекращаются митинги после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Люди устраивают погромы и поджоги, называя это движением Black Lives Matter. Стражи порядка стараются сдерживать протестующих, но тщетно.

Журналисты Первого канала отправились в штат Орегон, где также устраивают массовые беспорядки. Однако там на корреспондента и операторов напали полицейские. Они применили физическую силу, разбили оборудование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к властям США. Она отметила. что полицейские должны относиться к российским журналистам, не нарушая международные обязательства. Обратить внимание на произошедшее Захарова призвала компетентные органы.

По словам дипломата, американские полицейские нападали на представителей СМИ из России уже несколько раз.

Напомним, недавно "Дни.ру" писали о нападении на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Журналистка уже представила фильм о происходящем в храме.