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Политика
Путин поиграл с ручкой во время совещания (видео)

Путин поиграл с ручкой во время совещания (видео)

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, российский лидер нашел себе новое развлечение. В этом ему помог обыкновенный канцелярский предмет.
прочитано 20789 раз

Президент России Владимир Путин вновь привлек к себе внимание благодаря эпизоду с ручкой. Во время видеосовещания с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства раскрутил ее на столе.

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Инцидент произошел во время ответа Путина участникам заседания. Российский лидер несколько раз провернул ручку подобно стрелке циферблата. Сначала он покрутил ручку по часовой стрелке, затем – против часовой стрелки, а после – снова по часовой. Закончив развлекаться, глава государства взял канцелярский предмет в руку и продолжил разговор, сообщает телеграм-канал RT.

В ходе переговоров Владимир Путин отметил успехи в борьбе с коронавирусом в России. По словам президента, в стране удалось добиться низкой смертности от инфекции по сравнению с другими государствами. Стоит отметить, что прирост случаев заражения COVID-19 в последнее время заметно снижается.

Примечательно, что эту же несчастную ручку Путин в конце мая импульсивно швырнул на стол во время совещания, посвященного борьбе с наводнениями и пожарами в России. Президент отметил, что катаклизмы ставят под угрозу жизни людей, при этом многие из них остаются без крыши над головой.

Автор: 13 июля 2020, 17:50 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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