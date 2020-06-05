В Греции заявили о готовности войны с Турцией

Глава Министерства обороны Греции Никос Панайотопулос отметил рост числа провокаций со стороны Турции, передает РИА ФАН. Он заявил, что страна намерена использовать дипломатические возможности для решения конфликта, однако приступила к увеличению сдерживающей мощи своих вооруженных сил. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Афины готовы к противостоянию с Анкарой.
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