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В Греции заявили о готовности войны с Турцией

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Глава Министерства обороны Греции Никос Панайотопулос отметил рост числа провокаций со стороны Турции, передает РИА ФАН. Он заявил, что страна намерена использовать дипломатические возможности для решения конфликта, однако приступила к увеличению сдерживающей мощи своих вооруженных сил. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Афины готовы к противостоянию с Анкарой.

Автор: 5 июня 2020, 11:32 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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