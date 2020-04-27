Премьер Великобритании впервые после излечения от COVID-19 выступил перед народом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые после выздоровления от коронавируса COVID-19 выступил перед народом страны. Политик заявил о намерении восстановить экономику, сообщает "ТВ Центр".
Джонсон отметил, что планирует провести "перезапуск" экономики настолько быстро, насколько это возможно. Он также обратил внимание, что ослаблять введенные вместе с карантином ограничительные меры пока слишком рано. По его словам, это было бы пренебрежением теми жертвами, что уже принесли люди, погибшие от инфекции.
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