"Позорище": украинцы лишились покоя из-за поступка Путина

Предстоящая поездка Владимира Путина в Санкт-Петербург, приуроченная к годовщине смерти бывшего мэра Северной столицы Анатолия Собчака, не на шутку взволновала украинцев. Жители Незалежной в своей типичной манере принялись отпускать оскорбительные комментарии в адрес российского лидера.



прочитано 553 раза