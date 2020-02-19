"Позорище": украинцы лишились покоя из-за поступка Путина

Владимир Путин 19 февраля возложит цветы к памятнику
Анатолию Собчаку. Бывший мэр умер от острой сердечной недостаточности 20
февраля 1990 года.
Российский лидер еще не прибыл в Санкт-Петербург, но, по мнению украинцев, уже "оконфузился". Внимание комментаторов из Незалежной привлекло пуленепробиваемое стекло, которое установили к приезду Путина вокруг памятника бывшему градоначальнику.
По словам украинцев, российский лидер устраивает "показуху". "Позорище", – приводит портал Politeka комментарий одного из пользователей.
За жизнью Путина украинцы следят очень внимательно. Ранее местные СМИ пытались "хайпануть" на здоровье российского лидера. Журналисты сослались на один из популярных телеграм-каналов, который заявил о проблемах с самочувствием президента.
Якобы из-за этого был отменен инвестиционный форум в Сочи. "На начало-середину февраля у него намечена внеплановая операция, которая двигает многие планы первых лиц государства", – написал телеграм-канал "Кремлевский мамковед".
Откуда появилась такая информация, неизвестно – не исключено, что из головы автора. Впрочем, украинские СМИ всеядны и с радостью смакуют даже сомнительную информацию о Владимире Путине.
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