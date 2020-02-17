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Политика

"Вина невыносима": в Кремле высказались о незаконности СССР

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судья Конституционного суда России Константин Арановский выступил с особым мнением о статусе нашего государства и его правопреемственности. В обществе это высказывание сочли неоднозначным. Свою позицию выразили и в Кремле.
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Частный случай трех заявительниц, которые пытаются добиться справедливости и вернуть отнятое советским государством имущество, неожиданно вылился в обсуждение принципиальных вопросов. Теперь эксперты спорят о статусе Советского Союза и современной России.

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Громкое дело, ставшее спусковым крючком, началось по инициативе трех москвичек. Женщины родились в спецпоселении для репрессированных, куда отправили их родителей. Квартиры, где до этого жили осужденные, забрала советская власть. Теперь женщины хотят вернуть имущество, что, согласно столичному законодательству, оказалось нетривиальной задачей.

Тем не менее суд встал на сторону заявительниц, пишет "Коммерсантъ". А судья Конституционного суда России Константин Арановский в дополнение к соответствующему постановлению опубликовал особое мнение. Оно-то и вывело разговор с обсуждения частного случая на споры по принципиальным вопросам.

Судья отметил, что Россия является не продолжением Советского Союза, а страной, которая была создана на территории того государства. По его словам, это значит, что российским властям не обязательно брать на себя ответственность за все "репрессивно-террористические деяния".

Ответственность за те события, уверен Арановский, лежит на социалистическом государстве. Оно, добавил судья, было создано незаконно. "Его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях безмерна и в буквальном смысле невыносима", – подчеркнул он.

Существование государства, на котором лежит такая вина, будет оскорблять свободу, справедливость и человечность. Исправлять последствия злодеяний прошлых лет Россия должна не в качестве наследницы СССР, а руководствуясь верой в правду и по милосердию.

Такая позиция вызвала широкое обсуждение в обществе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил высказывание судьи Конституционного суда. "В данном случае мы оставляем это без комментариев", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля. Он добавил, что российская власть исходит из того, что как де-юре, так и де-факто страна является правопреемницей Советского Союза.

Автор: 17 февраля 2020, 14:23

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