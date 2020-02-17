"Вина невыносима": в Кремле высказались о незаконности СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский выступил с особым мнением о статусе нашего государства и его правопреемственности. В обществе это высказывание сочли неоднозначным. Свою позицию выразили и в Кремле.

Частный случай трех заявительниц, которые пытаются добиться справедливости и вернуть отнятое советским государством имущество, неожиданно вылился в обсуждение принципиальных вопросов. Теперь эксперты спорят о статусе Советского Союза и современной России.

Громкое дело, ставшее спусковым крючком, началось по инициативе трех москвичек. Женщины родились в спецпоселении для репрессированных, куда отправили их родителей. Квартиры, где до этого жили осужденные, забрала советская власть. Теперь женщины хотят вернуть имущество, что, согласно столичному законодательству, оказалось нетривиальной задачей.

Тем не менее суд встал на сторону заявительниц, пишет "Коммерсантъ". А судья Конституционного суда России Константин Арановский в дополнение к соответствующему постановлению опубликовал особое мнение. Оно-то и вывело разговор с обсуждения частного случая на споры по принципиальным вопросам.

Судья отметил, что Россия является не продолжением Советского Союза, а страной, которая была создана на территории того государства. По его словам, это значит, что российским властям не обязательно брать на себя ответственность за все "репрессивно-террористические деяния".

Дожили... Судья Конституционного!!! суда Арьянов заявил, что Россия не должна считаться правоприемницей СССР. А СССР мол, это незаконно созданное государство с репрессивно-террористической деятельностью. И это в преддверии праздника Великой Победы и референдума по Конституции! — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) February 17, 2020

Ответственность за те события, уверен Арановский, лежит на социалистическом государстве. Оно, добавил судья, было создано незаконно. "Его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях безмерна и в буквальном смысле невыносима", – подчеркнул он.

Существование государства, на котором лежит такая вина, будет оскорблять свободу, справедливость и человечность. Исправлять последствия злодеяний прошлых лет Россия должна не в качестве наследницы СССР, а руководствуясь верой в правду и по милосердию.

Судья Конституционного суда выступил против того, чтобы называть Россию преемницей СССР. В то же время компенсировать вред, причиненный Советским союзом, все-таки нужно, но не из чувства вины, а потому что мы классные и милосердные pic.twitter.com/ZC9raioSjD — Новости от 66.RU (@66ru) February 17, 2020

Такая позиция вызвала широкое обсуждение в обществе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил высказывание судьи Конституционного суда. "В данном случае мы оставляем это без комментариев", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля. Он добавил, что российская власть исходит из того, что как де-юре, так и де-факто страна является правопреемницей Советского Союза.