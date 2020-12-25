Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным: Большая редкость

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал свои отношения с главой России Владимиром Путиным. Политик назвал своего коллегу "человеком, который всегда держит слово".

На прошлой неделе российский президент провел большую пресс-конференцию, в ходе которой высказался о коллеге. Владимир Путин отметил, что у него с Реджепом Эрдоганом разные взгляды на некоторые вопросы, но при этом турецкий лидер всегда держит слово и "не виляет хвостом".

Эрдоган в свою очередь поблагодарил Путина за похвалу. По словам президента Турции, подобная характеристика относится и к его коллеге. Он назвал Путина честным человеком и добавил, что практически ни с одним государством у них нет таких связей, как с Россией. "Это большая редкость", – подчеркнул он.

Турецкий лидер выразил надежду, что такой уровень отношений двух стран сохранится и в будущем. По словам Эрдогана, если посмотреть на торговый баланс, то можно увидеть, как Россия и Турция двужутся к своим целям с решительностью, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин похвалил Реджепа Эрдогана за поддержку строительства газопровода "Турецкий поток" через Черное море. Российский лидер отметил, что его коллега проявил лучшие качества мужского характера, а также продемонстрировал политическую волю.