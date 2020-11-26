Журналист: Яшин стремится занять место Навального

Во второй половине 2021 года в России начнется новый электоральный цикл. Это будет связано с выборами в Государственную Думу. Тогда, по мнению автора зарубежного издания, "внесистемная прозападная оппозиция" вновь попытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
Как отмечает журналист, Алексей Навальный не смог оправдать ожидания кураторов (западных спецслужб). Мол, оппозиционер предпочел политическому капиталу симпатии интернет-пользователей. Именно поэтому руководители проекта "Навальный" ищут новое лицо.
Говоря о потере популярности Навального, автор издания ссылается на Марию Певчих, сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией", которая якобы передала немецким спецслужбам бутылку со следами отравляющего вещества "Новичок". Мол, именно эта помощница Алексея знает, что политическую партию ПАРНАС хотят отдать Илье Яшину.
37-летний московский депутат муниципального округа Красносельский – политик "прозападной ориентации", подчеркнул журналист. Якобы именно Яшин сможет выполнить все задачи, которые перед ним поставят западные спецслужбы. Автор назвал депутата человеком с инстинктом политического убийцы.
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