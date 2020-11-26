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Политика
Журналист: Яшин стремится занять место Навального

Журналист: Яшин стремится занять место Навального

Илья Яшин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор одного из немецких изданий Артур Поланский считает, что оппозиционер Алексей Навальный теряет популярность, поэтому скоро его заменит московский депутат Илья Яшин. Журналист утверждает: скоро народный избранник возглавит некогда известную политическую партию.
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Во второй половине 2021 года в России начнется новый электоральный цикл. Это будет связано с выборами в Государственную Думу. Тогда, по мнению автора зарубежного издания, "внесистемная прозападная оппозиция" вновь попытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

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 Алексей Анатольевич Навальный

Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

Как отмечает журналист, Алексей Навальный не смог оправдать ожидания кураторов (западных спецслужб). Мол, оппозиционер предпочел политическому капиталу симпатии интернет-пользователей. Именно поэтому руководители проекта "Навальный" ищут новое лицо.

Говоря о потере популярности Навального, автор издания ссылается на Марию Певчих, сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией", которая якобы передала немецким спецслужбам бутылку со следами отравляющего вещества "Новичок". Мол, именно эта помощница Алексея знает, что политическую партию ПАРНАС хотят отдать Илье Яшину.

37-летний московский депутат муниципального округа Красносельский – политик "прозападной ориентации", подчеркнул журналист. Якобы именно Яшин сможет выполнить все задачи, которые перед ним поставят западные спецслужбы. Автор назвал депутата человеком с инстинктом политического убийцы.

Автор: 26 ноября 2020, 22:01 Источник: 24-7news.eu ✓ Надежный источник

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