Продаться Китаю: назван способ спасти Украину от России

Украинская политическая мысль дошла до той отметки, когда ей уже можно иллюстрировать практику доведения какой-либо идеи до абсурда. Независимость Украины так долго провозглашалась высшей ценностью в стране, что из страха перед российским влиянием эксперты готовы отказаться от своих интересов, денег, ресурсов, но в пользу любой другой страны.
Раньше в роли такого "покупателя Украины" выступал коллективный Запад. Кто-то рассчитывал залезть под крылышко американцам, другие уповали на Евросоюз. Практика показала, что западные политики охотно принимают украинские подношения, однако сами не готовы оказывать какую-либо помощь. Сейчас властители дум на Украине спешно ищут другие страны, которые бы могли выступить в роли соперника России в деле "захвата". Для политтехнолога Александра Кочеткова лучшим кандидатом является Китай.
Фото дня: Верхние этажи зданий выглядывают из густого тумана в провинции Шаньси, Китай.— Лентач (@oldLentach) January 20, 2020
Sipa/Rex/Shutterstock pic.twitter.com/EsYO2zN1bZ
"Когда возникают серьезные игроки, серьезные институции, серьезные интересы, тогда возникает надежда, что эти серьезные игроки будут защищать нас – себя – от экспансии России", – цитирует "Политнавигатор" эксперта. Он заявил, что подобный сценарий уже разворачивается с Белоруссией и Казахстаном: дескать, только этим и объясняется сохранение независимости государствами.
При этом Александр Кочетков не забыл упомянуть, что для китайцев покупка Украины будет выгодной сделкой. "Китаю нужно несколько входов в Европу. Через Украину, Беларусь они могут культурно войти, и это Европу устроит", – уверен он.
Таким образом, эксперт хочет убедить своих слушателей в том, что ради спасения Украины от России страну необходимо продать Китаю. По каким критериям отказ от экономической и политической независимости в пользу культурно чуждого государства более предпочтителен, чем взаимовыгодное сотрудничество с соседями, он уточнять не стал.
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