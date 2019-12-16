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Общество

Названы главные конкуренты России по могуществу

Фото: www.globallookpress.com
Американское издание U.S.News опубликовало рейтинг самых могущественных стран в мире. Россия оказалась не на первом месте.
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Перечень самых могущественных стран мира был составлен аналитиками BAV Group, входящего в подразделение глобальных маркетинговых коммуникаций компании VMLY & R, и Wharton School Университета Пенсильвании. Подобное исследование проводится каждый год.

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В 2019 году абсолютным лидером рейтинга стали США. Как отметили специалисты, у Америки самая большая в мире экономика, а также самый большой военный бюджет. Замыкает тройку лидеров Китай. Отдавая должное как экономическому, так и политическому потенциалу этой страны, аналитики напоминают, что она является родиной одной из самых древних цивилизаций.

Россия расположилась на втором месте рейтинга самых могущественных государств. Таким образом, США и Китай можно расценивать как двух ее главных конкурентов по этому параметру. "Масштабы России сложно представить", – цитирует исследователей "Царьград". Они указывают, что вторая по площади страна в мире – Канада – меньше России в два раза. Из этого вытекает и другая географическая особенность, связанная с нашей страной: она занимает и большую часть Восточной Европы, и всю Северную Азию.

Также в десятку могущественнейших стран мира вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Пользователи Сети в шутку возмутились, почему в рейтинге не представлена Украина. Дескать, культ собственного величия в Незалежной настолько распространен, что заслуживает упоминания даже в серьезном исследовании.

16 декабря 2019, 10:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Самая могущественная страна Германия
1

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