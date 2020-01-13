Сырьевой придаток: известный политик опустил Украину ниже плинтуса

Дипломат назвал Незалежную сырьевым придатком. "Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье", – написал политик в своем твиттер-аккаунте об экономике Украины.
Он добавил, что Незалежной пришло время "заняться кетчупом, печеньем и колбасой". Таким образом, по его мнению, Украина сможет стать поставщиком пищи, а не сырья.
Еврокомиссия сделала мониторинговый отчет об экономике Украины – в частности, о состоянии торговли в стране агропродукцией. Так, Незалежная заняла третью строчку в списке крупнейших экспортеров сельхозпродукции в странах ЕС в период с ноября 2018 года по октябрь 2019-го.
Всі так радіють, що ми стали третім експортером с/х продукції в ЄС, але не дивляться, що ми вивозимо майже виключно сировину. Ми сировинний придаток. Час зайнятися кетчупом, печивом і ковбасою. Стати постачальником їжи, а не сировини— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 января 2020 г.
В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о главной причине снижения бюджетных доходов в стране. По его словам, это "просадка промышленности", сообщает РИА Новости.
Отметим, что в ноябре 2019 года, по данным Госстата, в стране серьезно замедлились почти все отрасли. В экономике Украины перерабатывающая отрасль затормозила на 5%, добывающая – на 8%, поставки электроэнергии и газа – более чем на 12%.
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