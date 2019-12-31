Проведут 2020 год в холоде и голоде: украинцам предсказали тяжкие испытания

С момента обретения независимости в 1991 году Украина загнала себя в такие условия, при которых каждый год ее существования уже может считаться выдающимся достижением. И предпосылок к тому, что ситуация радикально улучшится в 2020 году, не видно.



В Новый год Украина уносит с собой все те же сложности, которые привели к государственному перевороту в 2014 году, а также настоящий вал проблем, которые возникли после Майдана. На фоне разбалансированной экономики, стремительно нищающего населения, тлеющих россыпью на окраинах национальных конфликтов, гражданской войны, обозначаются новые опасные тенденции, поскольку после победы Владимира Зеленского в руководстве страны появились люди, весьма далекие от государственного управления.

Однако расценивать ситуацию как смертельные приговор для страны не следует. Ведь кризисное управление для Киева стало настолько привычным, что, наоборот, проблемы начинают возникать в период затишья. Начинает складываться ощущение, что если ситуация на Украине начнет необъяснимым образом улучшаться, то власти приложат все усилия для того, чтобы опять загнать свою экономику на дно и спровоцировать новые гражданские конфликты, так как в противном случае они просто не будут знать что делать.

В результате украинское общество оказалось в парадоксальной ситуации. Все помнят уровень жизни при президенте Викторе Януковиче, а также болезненную реакцию СМИ и экспертного сообщества на любые попытки ограничить свободу. Сейчас же, после "Революции достоинства", страна страдает от очевидных проблем, а выражать свое мнение открыто, если оно противоречит официально принятой позиции, и вовсе опасно. Однако говорить об этом нельзя, так как это будет расцениваться радикалами как предательство.

Украина подводит итоги года.

Не густо�� pic.twitter.com/Cax3IyL8wW — Юлия Витязева (@Vityzeva) December 31, 2019

Таким образом, и 2020 год простые украинцы проведут, по большей части, в холоде и голоде – без отопления, с постоянными перебоями горячей воды, падающими зарплатами и растущими ценами даже на продукты первой необходимости. Однако жалоб на это слышно не будет. Не только политический слой страны приспособился к затяжному пребыванию на дне – обычные граждане тоже.

При этом Киев, согласно прогнозам некоторых экспертов, лишится поддержки европейских столиц, Вашингтон, наоборот, свое присутствие постарается усилить. Однако ничего однозначно хорошего для Украины усиление американского влияния не несет. Вмешательство Белого дома зачастую вызывает куда большие проблемы, чем другие страны испытывали изначально.

Финансовая помощь, если и будет, явно не сможет перекрыть то, что давала Европа и, тем более, то, что Украина когда-то получала от России. Одновременно с этим следить за исполнением своих требований американская сторона будет крайне жестко.

Забавно) Весь год Украина рассказывает, как ей безразлична Россия, но не получив поздравления с НГ от Путина, моментально обижается. Как за себя, так и за остальных обделённых вниманием подружек�� pic.twitter.com/krINketptL — Юлия Витязева (@Vityzeva) December 30, 2019

Как бы парадоксально это ни выглядело, столь пугающие прогнозы дают надежду на радикальное улучшение ситуации. Возможно, что украинцы наконец осознают, что Запад воспринимает их лишь как инструмент по противоборству России, и не переживает за успех их страны. И что по-настоящему сильную Украину можно построить не путем противопоставления, а исключительно благодаря сотрудничеству со своим западным соседом. Впрочем, оговариваются эксперты, слишком долго украинское общество убеждали в обратном, чтобы оно смогло так быстро переключиться на противоположную парадигму.