Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум

Зеленскому поверят только при одном условии – если он объявит вне закона всех радикалов и неонацистов, начнет их уголовное преследование. Об этом заявил российский политик и журналист Михаил Маркелов.
"Когда обещанное им
быстрое и жесткое прекращение войны в Донбассе будет реализовано. И когда,
наконец, Зеленский признает, что Россия не является страной-агрессором", -
сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".
Впрочем, писатель и бывший советник главы Донецкой республики Захар Прилепин считает, что в интересах украинской элиты продолжение войны и раскручивание антироссийской истерии. Кроме того, уверен он, против Зеленского играют "внутренние политические течения", которые пытаются ослабить президента.
Тем не менее, определенные надежды на нормализацию российско-украинских отношений есть. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев почти достигли компромисса по обмену заключенными. Подробности станут известны в ближайшее время. Особенно он отметил роль главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Путин четко дал понять, что рассматривает Медведчука как общеукраинского политика, полагают эксперты. При этом официальные власти во главе с Зеленским глава российского государства рассматривает лишь как одного из игроков.
по существу комментариев отвечаю одним твитом:— ���� Румынская сотня (@latiniano) September 5, 2019
1. Президент Зеленский с командой сегодня обладают полной властью: Президент, Рада, Правительство, назначения в государственные институты
2. и если экс-Порошенко с ворами не сядут, это будет косяк новой власти и предъявлю я уже им
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
Я почувствую когда начну рожать?