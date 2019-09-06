Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум

Украинскому руководству придется постараться, чтобы заслужить благосклонность России. Лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, известному своим острым языком, фактически поставили ультиматум: Москва не будет ему доверять, если он не разберется с националистами.



Зеленскому поверят только при одном условии – если он объявит вне закона всех радикалов и неонацистов, начнет их уголовное преследование. Об этом заявил российский политик и журналист Михаил Маркелов.

"Когда обещанное им быстрое и жесткое прекращение войны в Донбассе будет реализовано. И когда, наконец, Зеленский признает, что Россия не является страной-агрессором", - сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".



Впрочем, писатель и бывший советник главы Донецкой республики Захар Прилепин считает, что в интересах украинской элиты продолжение войны и раскручивание антироссийской истерии. Кроме того, уверен он, против Зеленского играют "внутренние политические течения", которые пытаются ослабить президента.

Тем не менее, определенные надежды на нормализацию российско-украинских отношений есть. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев почти достигли компромисса по обмену заключенными. Подробности станут известны в ближайшее время. Особенно он отметил роль главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Путин четко дал понять, что рассматривает Медведчука как общеукраинского политика, полагают эксперты. При этом официальные власти во главе с Зеленским глава российского государства рассматривает лишь как одного из игроков.