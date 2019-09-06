Зеленский затеял опасную игру с Коломойским

Украинская общественность и экспертное сообщество обсуждает фигуру нового министра обороны страны Андрея Загороднюка. Люди считают, что подобным назначением Владимир Зеленский фактически отдал военное ведомство на откуп влиятельному бизнесмену Игорю Коломойскому. Однако существует мнение, что бывший шоумен может вести более сложную игру.

В украинской прессе сложилось устойчивое определение нового министра обороны Андрея Загороднюка как "человека Игоря Коломойского". В пользу этой версии говорит тот факт, что чиновник приходится сыном Павла Загороднюка, известного предпринимателя. Бизнесмен, в свою очередь, не является до конца самостоятельной фигурой и представляет интересы Коломойского.

Таким образом, отмечают специалисты, Владимир Зеленский фактически отдал на откуп миллиардеру одно из важнейших ведомств в стране. "Да, с Минобороны Зеленский попал на удочку. Действительно, Коломойский получил это ведомство в орбиту своего влияния", – в эфире телеканала "112. Украина" заметил украинский экономист Александр Охрименко.

По его словам, бывшего губернатора Днепропетровской области больше всего интересует доступ к тендерам. Раньше на этой "кормушке" зарабатывал Петр Порошенко и его ближайшее окружение. Теперь этим будет заниматься Игорь Коломойский.

Впрочем, считает эксперт, Владимир Зеленский затеял более сложную игру, чем это может показаться на первый взгляд. Судя по всему, он либо не так сильно зависим от Игоря Коломойсчкого, как об этом говорят его оппоненты, либо стремится избавиться от этой зависимости.

Президент Украины создал ряд условий, по которым возможности Министерства обороны страны в части тендеров были ограничены. "Таким образом Зеленский пытается обыграть Коломойского. С одной стороны, он отдал ему министерство (которое занимается материальным обеспечением армии), но с другой стороны – обрезал его полномочия", – цитирует РИА ФАН Александра Охрименко.

Зеленский кукла Коломойского.

По назначенным кадрам это очень хорошо видно.

Коломойский говорил, кто и где будет. И о чудо. Прям 1 в 1 сошлось)

Ну а Коломойский мы знаем кто такой и что он сделал. Он еще больший преступник, чем Порошенко. — Denoff (@Denchik_ML) August 28, 2019

Отметим, попытка сыграть против такого опытного и влиятельного бизнесмена с политическими амбициями как Игорь Коломойский может быть опасна для Владимира Зеленского. Во время своего прошлого конфликта с Петром Порошенко он лишился должности губернатора Днепропетровской области, однако смог отыграться. В итоге бывший президент Украины с треском проиграл на выборах и является фигурантом сразу нескольких уголовных дел.