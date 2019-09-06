"Палач": Зеленского обвинили в массовых убийствах

Несмотря на обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе, в регионе продолжают гибнуть люди. Придя в политику как миротворец, спустя несколько месяцев лидер Незалежной превратился в палача, констатируют эксперты.



Украиной продолжает править мясник, заявил на пресс-конференции в Москве политолог Армен Гаспарян. Он напомнил, что в 2014 году теперь уже бывший президент Петр Порошенко так же, как Владимир Зеленский, озвучивал мирные инициативы и имел все возможности для прекращения войны.



Прошло несколько лет, и все начали надеяться, что уйдет Порошенко, к власти придет человек с Юго-Востока и война прекратится, отметил эксперт. "Пришел. Кровь перестала литься на Донбассе? Нет! Теперь кровь на руках у Владимира Александровича Зеленского", – констатировал он.

Несмотря на обещание Зеленского прекратить войну в Донбассе, боевые действия продолжаются. Накануне сообщалось, что украинские военные обстреляли из миномета, гранатомета и стрелкового оружия населенные пункты Ясиноватая, Золотое-5 и Лозовое. В районе Ясиноватой находится крупный железнодорожный узел.

Из-за невыполненных обещаний рейтинг президента начал падать, заявил политолог Олег Соскин. Вместо реальных дел последние несколько месяцев Зеленский занимался дешевым самопиаром, отметил аналитик. "Он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет, декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все это заканчивается ничем", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.

Ранее политолог Михаил Погребинский предположил, что рейтинг Зеленского сильно просядет уже к концу этого или началу следующего года. Таким образом, у президента есть несколько месяцев, чтобы начать выполнять предвыборные обещания.