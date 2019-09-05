"Окончательно похоронить": Объявлено о страшной роли Зеленского в судьбе Украины

Эксперт оценил планы президента Украины Владимира Зеленского и его команды передать в частные руки крупные государственные монополии и разрешить продажу земли иностранцам. Благодаря такому подходу, считают специалисты, бывший шоумен вместе со соратниками выглядит как представители ликвидационной команды, которая должна окончательно похоронить страну.

Печальная судьба ждет сразу четыре крупных государственных монополии, которыми ранее могла похвастаться Украина. Речь идет про Укрзализныця, Нафтогаз, Укрспирт и ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины). Судя по имеющимся в открытом доступе данным, их собираются раздробить на мелкие части, чтобы затем распродать в частные руки.

Специалисты отмечают, что отдельные влиятельные предприниматели пытались заполучить столь соблазнительные активы уже давно, однако с мертвой точки дело сдвинулось только после прихода Владимира Зеленского и его команды. При этом, уверены они, весь процесс будет проходить таким образом, чтобы выгоду от сделок и дальнейшего использования некогда государственных компаний получали частные лица, а все убытки ложились на плечи государства.

Как отметил в своей авторской колонке на страницах издания "Политнавигатор" Александр Ростовцев, в конечном итоге в случае украинцы все упирается в простую формулу, согласно которой создаются условия для наиболее комфортного грабежа остатков наследия Украинской ССР. И пока бизнесмены будут увеличивать свои прибыли перед побегом за границу, саму страну ждет весьма незавидная участь.

Как отметил Ростовцев, Владимир Зеленский и его соратники напоминают "ликвидационную комиссию, которая взялась окончательно похоронить "самостийный" украинский проект". Каждая из четырех готовящихся к распродаже компаний отвечает за важную сферу и передача этих активов в частные руки грозит тяжелыми последствиями, которые украинская власть никак не сможет смягчить или скорректировать.

"Стало быть, в ближайшее время Украине следует ожидать резкий скачок цен на проезд, тарифов на грузовые перевозки, продажу спирта только "своим людям" и появление класса латифундистов", – уверен Александр Ростовцев. И самое страшное, по его мнению, что новая власть собственноручно отдает жизненно важные органы страны.

Простым падением уровня жизни ситуация может не ограничиться. От непродуманно политики Владимира Зеленского стоит ожидать куда более фундаментальных последствий. "А это значит, что существование государства Украина на политической карте мира в том виде, в каком она до сих пор фунциклирует, всего лишь вопрос не очень долгого времени", – заключил эксперт.

