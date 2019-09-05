Зеленский объяснил свой отказ от кастрации

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил по каким причинам он наложил вето на законопроект о принудительной химической кастрации педофилов. Бывший шоумен отметил, что в нынешнем виде норма может противоречить фундаментальным правам человека.

Закон об ужесточении наказания для лиц, совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, был подержан большинством депутатов Верховной рады. Среди предложенных норм было, в том числе, принудительное введение снижающих сексуальную активность препаратов педофилам.

Однако Владимир Зеленский воспользовался своим правом вето чтобы отклонить предложенную норму. Политик объяснил, почему он поступил именно так. Он обратил внимание, что в документе не было четко определенного порядка применения химической кастрации. "При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, которые совершили упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может стать следствием ухудшение состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти", – говорится в приложениях к законопроекту.

Таким образом, инициатива, по мнению Владимира Зеленского, рискует нарушить неотъемлемое право на жизнь, которое закреплено Конституцией Украины за всеми гражданами вне зависимости от того, насколько тяжкие преступления они совершили.

Нашел он и еще одно противоречие украинским законам в предложениях депутатов. Речь идет о норме по созданию публичного реестра педофилов. В законопроекте, обратил внимание Владимир Зеленский, отсутствует четкое определение персональных данных, которые будут преданы огласке. Это может быть расценено как вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание. Кроме того, подобная мера усложнит социальную адаптацию человека.

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