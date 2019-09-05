Собчак нелепо оправдалась за скандальные слова о Крыме

Некогда позиционировавшая себя как кандидат в президенты России Ксения Собчак во время поездки на Украину сделала скандальное заявление о принадлежности Крыма. Примечательно, что вернувшись в Россию, она не стала отказываться от своих слов, хотя и попыталась оправдаться.

Во время поездки на Украину российская ведущая Ксения Собчак в эфире радиостанции "НВ" сделала весьма скандальное заявление о Крыме. "Россия нарушила международные договоренности, и территория должна быть возвращена Украине", – сообщила она.

Не без гордости журналистка заметила, что она единственная, кто смело и открыто говорит, что российский полуостров вместе с двумя миллионами русских людей необходимо отдать Украине. Впрочем, вернувшись в Россию, Ксения Собчак стала уже не такой категоричной. По крайней мере на прямой вопрос журналистов по поводу своего заявления она попыталась оправдаться, хотя и не стала отказываться от своих слов.

"У меня есть позиция, я ее озвучила еще во время предвыборной кампании, и она не поменялась", – цитирует URA.Ru Ксению Собчак. Она подчеркнула, что сама никогда не поднимает эту тему. "Но если мне задают вопрос – говорю на эту тему", – добавила ведущая.

Вчера Собчак пообещала Киеву передать Крым Украине....



Уверен, что передать Собчак Киеву будет намного правильнее. pic.twitter.com/VljvVj3os4 — Публикации.ру (@publikatsii_ru) September 5, 2019

Отметим, после государственного переворота на Украине к власти пришли откровенно националистические силы, не скрывавшие своей враждебности к русскоязычному населению страны. Для Крыма, где живет два миллиона русских, подобное оказалось неприемлемым. Тогда жители полуострова воспользовались своим правом на самоопределение и провели референдум, по итогам которого произошло воссоединение региона с Россией.

Однако часть российских политиков оппозиционного толка по каким-то причинам отказывает жителям Крыма в праве самим решать свою судьбу. Относится к их числу и Ксения Собчак. Выдвигая себя в качестве кандидата в президенты России, она отдельным пунктом прописала, дескать, "возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме".

Примечательно, что для большинства россиян прошедший референдум и возвращение полуострова вместе с его жителями в состав России и стал тем самым решением вопроса. Оппозиционеры, однако, предпочитают вставать на сторону, противоположную интересам как страны, так и ее граждан.