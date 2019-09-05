Сколько Зеленский получил после победы на выборах президента Украины

Госуправление делами раскрыло заработную плату, которую получил президент Украины Владимир Зеленский за август 2019 года. Бывший шоумен остался без надбавок и премий.



В народных массах укоренилось убеждение, что на посту президента любой страны можно сколотить состояние. Возможно, где-то труд главы государства действительно оплачивается впечатляющими суммами, однако к Незалежной это явно не относится.

В августе за работу на должности президента Украины Владимир Зеленский получил 28 тысяч гривен или порядка 1,1 тысячи долларов, передает РИА ФАН. Примечательно, что бывший шоумен не удостоился никаких надбавок или премий. Возможно, это связано с тем, что он совсем недавно одержал победу на выборах, поэтому еще не успел показать себя достойным материального поощрения.

При этом из выделенной главе украинского государства суммы 5,4 тысячи гривен были направлены на сборы и налоги, передает телеканал "360". Таким образом, "на руки" Владимир Зеленский получил только 22,5 тысячи гривен, что составляет порядка 890 долларов.

Таким образом, украинцы смогли убедиться, что после победы на выборах Владимир Зеленский не стал получать большую зарплату. Кого-то из избирателей это может впечатлить. Однако некоторые выразили обеспокоенность, что столь небольшие деньги, которые политик получает за свои труды, могут заставить его задуматься о другом способе получения материального вознаграждения. Иными словами, они боятся, что президент Украины окажется замешанным в коррупции.