Назван необычный формат встречи Путина и Зеленского

После встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд
Трамп назовет его своим другом, уверен астролог. Но с российским лидером будет
сложнее, полагает Росс.
Лучшим временем для переговоров Путина и Зеленского Росс считает вторую половину сентября. Он посоветовал организовать переговоры в неформальной обстановке. Как вариант – сходить на рыбалку, передает издание Glavred.info.
По знаку зодиака президент Украины – водолей, и наиболее силен он в неформальных переговорах, пояснил астролог. "Потому наибольшего успеха в переговорах Зеленский может добиться, например где-нибудь на рыбалке", - подчеркнул Росс.
Точная дата и место встречи Путина и Зеленского пока не определены. Часть экспертов возлагает на нее большие надежды, другие уверены - переговоры двух лидеров ни к чему не приведут, дескать, слишком сильны противоречия между двумя странами.
Владимир Путин планирует пригласить @ZelenskyyUa в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков. Видимо, в ближайшее время будет диалог. #Украина #Зеленский pic.twitter.com/9G9cX2PfK4— UkrBorsh318 (@UkrBorsh318) August 30, 2019
Сам российский президент уверен: отношения Москвы и Киева обязательно наладятся. "Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет", – сказал Путин на экономическом форуме во Владивостоке. Глава государства добавил, что считает русских и украинцев единым народом.В Киеве между тем предостерегают Зеленского от встречи с Путиным. Так, журналист Виталий Портников в авторской колонке в издании "Еспресо" заявил, что лидер Незалежной в силу нехватки политического опыта находится в заведомо проигрышной позиции.
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