Назван необычный формат встречи Путина и Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во второй половине сентября. Астролог Влад Росс назвал наиболее предпочтительное место для переговоров двух лидеров.



После встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назовет его своим другом, уверен астролог. Но с российским лидером будет сложнее, полагает Росс.



Лучшим временем для переговоров Путина и Зеленского Росс считает вторую половину сентября. Он посоветовал организовать переговоры в неформальной обстановке. Как вариант – сходить на рыбалку, передает издание Glavred.info.

По знаку зодиака президент Украины – водолей, и наиболее силен он в неформальных переговорах, пояснил астролог. "Потому наибольшего успеха в переговорах Зеленский может добиться, например где-нибудь на рыбалке", - подчеркнул Росс.

Точная дата и место встречи Путина и Зеленского пока не определены. Часть экспертов возлагает на нее большие надежды, другие уверены - переговоры двух лидеров ни к чему не приведут, дескать, слишком сильны противоречия между двумя странами.

Владимир Путин планирует пригласить @ZelenskyyUa в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков. Видимо, в ближайшее время будет диалог. #Украина #Зеленский pic.twitter.com/9G9cX2PfK4 — UkrBorsh318 (@UkrBorsh318) August 30, 2019

Сам российский президент уверен: отношения Москвы и Киева обязательно наладятся. "Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет", – сказал Путин на экономическом форуме во Владивостоке. Глава государства добавил, что считает русских и украинцев единым народом.