Путин сделал срочное заявление об обмене заключенными с Украиной

Украина и Россия продолжают обмен заключенными. Несмотря на проблемы, стороны сумели прийти к договоренностям. Важное заявление о ходе процесса сделал российский президент Владимир Путин.



"Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но мы подходим к финалу. Думаю, что в ближайшее время это станет известно", – цитирует Путина РИА Новости.



Успешность переговоров по обмену заключенными отметил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. В интервью каналу "Россия 24" на экономическом форуме во Владивостоке он подтвердил, что Москва и Киев близки к окончанию процесса, сообщает RT.

О том, что Россия и Украина подошли к финальному согласованию обмена заключенными, сообщалось 21 августа. Но процесс явно затормозился.

На днях газета "Коммерсант" рассказала о новой схеме работы с уголовными делами участвующих в процессе лиц. По данным близкого к переговорам источника, трудности в обмене заключенными возникли из-за некоторых юридических аспектов.

Согласно новому плану, если обмен заключенными состоится, и осужденные вернутся обратно после президентских указов о помиловании, то их отправят на родину с нотариально заверенными копиями уголовных дел. При этом за преступления осудят заочно.

Как сообщает издание, трудности при обмене заключенными связаны с тем, что уголовное дело против моряков, нарушивших российские территориальные воды у Керченского пролива в ноябре прошлого года, Киев считает незаконным и требует освободить их без всяких условий. Получив не подлинное дело, а копию, украинским правоохранителям не придется прекращать уголовное преследование собственных граждан.

Предполагается, что обмен заключенными состоится по схеме "35 на 35". Среди россиян в списках фигурирует похищенный Службой безопасности Украины младший сержант Александр Баранов и обвиненный в сепаратизме и в беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Евгений Мефедов.