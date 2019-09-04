Зеленский настрого отказался от химической кастрации

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался правом вето, чтобы запретить закон о принудительной химической кастрации педофилов. Накануне парламент одобрил подобную меру.

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, согласно которому педофилы будут подвергаться химической кастрации. Подобная мера грозит преступникам в возрасте от 18 до 65 лет, передает "Царьград". В документе указано, что таким людям будет принудительно вводиться препарат, уменьшающий сексуальную активность.

На законодательном уровне химическая кастрация применяется в таких странах, как США, Канада и Израиль. Есть эта норма и в некоторых европейских государствах. Однако Владимир Зеленский вводить подобное наказание на Украине оказался не готов. Он воспользовался правом вето. Законопроект был возвращен депутатам для повторного рассмотрения уже с внесенными изменениями, передает телеканал "360".

Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов



11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию ( законопроект №6449) #Зеленский #педофилы #кастрация pic.twitter.com/hvTBwg82qY — Луганск 0642.ua (@Lugansk0642ua) September 4, 2019

Отметим, строгий запрет Владимир Зеленский наложил исключительно на химическую кастрацию. Остальные нормы, усиливающие ответственность за преступления, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних, он трогать не стал.

В частности, в документе содержится предложение об увеличении срока максимального наказания за изнасилование несовершеннолетнего. Педофилов предлагают лишать свободы на 15 лет вместо 12-ти. После повторного рассмотрения законопроект, в случае его принятия, будет вновь направлен на подпись Владимиру Зеленскому.