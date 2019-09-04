Расследование вмешательства в дела России: посла США зовут в Госдуму

На втором заседании комиссии парламентарии обсудили
приглашение в Госдуму для дачи объяснений посла США в России Джона Хантсмана и
руководства телерадиокомпании Deutsche Welle. Депутаты единогласно
поддержали инициативы.
Как напомнил глава комиссии Василий Пискарев, ранее американский посол выражал готовность объяснить появление маршрута несогласованного ведомства в аккаунтах диппредставительства. Дипломату уже направлялось письмо с приглашением, но из-за смены адреса офиса оно, вероятно, не было доставлено, предположил законодатель.
Также комиссия приняла решение повторно пригласить на Охотный Ряд руководство "Дойче Велле". Главный офис телерадиовещательной компании ранее взял на себя ответственность за публикацию московского бюро.
Пискарев напомнил, что Deutsche Welle аккредитована, беспрепятственно работает в нашей стране и обязана исполнять российское законодательство. В случае, если ответа от компании не последует, думская комиссия обратится в МИД за лишением аккредитации Deutsche Welle, сообщает официальный сайт нижней палаты.
Итогом работы комиссии могут стать законодательные решения, направленные на защиту суверенитета страны, заключил Пискарев.
Напомним, в состав комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России вошли представители всех фракций Госдумы. Попытки манипулирования действиями людей недопустимы, уверены депутаты.
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