Болгария плюнула в лицо россиянам ради Европы

Власти Болгарии, полагают специалисты, ориентированы на сценарий жесткой публичной конфронтации с Россией. Заявление о виновности советских солдат в репрессиях в Восточной Европе стало лишь поводом для очередного этапа охлаждения отношений.
"Они сами инспирировали скандал, прекрасно понимая, что это вызовет негативную реакцию со стороны России. Такое вот хулиганское поведение – надо найти причину, чтобы начать драку", – цитирует URA.Ru главу отдела исследований аналитического агентства "Национальный Эксперт" Елену Варламову.
Она добавила, что, возможно, это далеко не последний агрессивный выпад болгарских властей в сторону России. Провокации будут продолжатся до тех пор, пока София не загонит ситуацию в тупик. "Теоретически ситуация может дойти в будущем до разрыва отношений", – уверена эксперт.
Болгария в сентябре 1944 года pic.twitter.com/WC5ho56gBc— История в Фото (@history__ru) September 4, 2019
Заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин объяснил, для чего болгарским властям необходимо ссориться с Россией. "Правящая партия Болгарии ориентирована на Брюссель и довольно негативно относится к сотрудничеству с Россией", – заметил он.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Болгарии выступило со скандальным заявлением по поводу выставки, посвященной освобождению Восточной Европы от нацизма. Судя по тону сообщения, болгарские чиновники не испытывают благодарности за освобождение от гитлеровских войск и склонны винить советских солдат в проблемах региона. Дескать, они на своих щитах принесли в освобожденные страны "полвека репрессий".
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