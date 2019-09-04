Болгария плюнула в лицо россиянам ради Европы

Многие сочли настоящим плевком в лицо всем россиянам и гражданам других стран бывшего Советского Союза заявление Министерства иностранных дел Болгарии о том, что причиной репрессий в Восточной Европе стала советская армия. Эксперты уверены, что это заявление было сделано Софией специально для того, чтобы разорвать отношения с Москвой и сблизиться с Брюсселем.

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