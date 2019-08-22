В Праге осквернили памятник Герою Советского Союза

Чешская полиция занялась расследованием осквернения памятника герою Великой Отечественной войны маршалу Коневу. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наружного видеонаблюдения, а также осматривают оставленные возле монумента следы в надежде, что эти улики помогут им поймать злоумышленников.
Под покровом ночи хулиганы спреем написали на памятнике "Нет кровавому маршалу, не забудем" и поставили дату – 1968, передает RT. Отмечается, что установленный в 1980 году монумент неоднократно подвергается нападениям вандалов. Маршала Советского Союза связывают с вводом войск в Чехословакию в 1968 году. Однако на самом деле куда как более значительную роль в чешской истории Иван Конев сыграл за 22 года до этого, когда советские войска под его командованием очистили страну от немецких войск.
Уже после Великой Отечественной войны, в 1956 году, Иван Конев в качестве главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением Венгерского восстания.
Введением же советских войск в Чехословакию для подавления Пражской весны, в чем его обвиняют вандалы, Иван Конев не руководил. Чешские историки утверждают, что он как-то был связан с подготовкой операции "Дунай". Спустя пять лет в возрасте 75 лет герой Советского Союза умер от рака.
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