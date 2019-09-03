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Политика

В Госдуме ждут объяснений от американского посла

Фото: duma.gov.ru
На Охотном Ряду ждут объяснений от посла США Джона Хантсмана относительно публикации в соцсетях американского диппредставительства маршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. 
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Парламентарий отметил, что Хантсману было направлено письмо, но с учетом того, что у дипломата поменялся адрес офиса, он мог его не получить. Пискарев поприветствовал желание посла встретиться и дать пояснения.

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"Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой заседания комиссии, на которое будет приглашен господин Хантсман, чтобы мы могли задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России", – передает слова депутат официальный сайт Госдумы.

Пискарев отметил, что посол высказал свою версию появления в аккаунте американского посольства маршрута шествия несогласованного митинга, но это прозвучало неубедительно. По его словам, депутаты обратились в управление международного сотрудничества Госдумы, чтобы они обсудили с американским диппредставительством дату участия посла в заседании комиссии.

Василий Пискарев. Фото: duma.gov.ru

Напомним, в состав комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России вошли представители всех фракций нижней палаты. Попытки манипулирования действиями людей недопустимы, уверены депутаты.

О вмешательстве во внутренние дела страны ранее заявили в МИДе. Речь идет о размещении на аккаунтах дипломатической миссии подробного маршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "90% информации призывало людей подключиться к этому мероприятию".

Автор: 3 сентября 2019, 17:16

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