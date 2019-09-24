Стали известны подробности о сбитых под Хмеймимом дронах

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков раскрыл подробности о том, какие беспилотники были сбиты рядом с российской авиабазой Хмеймим в Сирии, передает RT. Он показал журналистам точно такие же дроны.
Беспилотники могут преодолевать 150 километров, максимальная высота их полета составляет четыре километра. По словам Конашенкова, несмотря на внешнюю простоту, дроны технически хорошо укомплектованы и имеют сложную систему навигации.
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