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Политика

Вскрылась интимная связь Зеленского с Макроном

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: president.gov.ua
Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона связывают дружеские отношения. О связи лидеров двух стран рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен.
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В среду, 11 сентября, представитель Франции принял участие в возложении цветов к Стене памяти людей, погибших за Украину в 2014-2017 годах. В беседе с журналистами Этьен де Понсен отметил, что хотел таким образом выразить поддержку украинскому народу. 

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Кроме того, посол рассказал об отношениях Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Он заявил, что двух президентов связывают дружба и взаимная симпатия. Глава Франции внимательно следил за обменом заключенными между Украиной и Россией и даже назвал этот эпизод "очень волнительным моментом", сообщает "Интерфакс".

Напомним, Этьен де Понсен занял пост посла Франции на Украине в июле 2019 года. За время своей работы он планирует посетить многие крупные города – Одессу, Харьков, Мариуполь, Львов и другие.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что Верховная рада Украины приняла законопроект об импичменте президента. Правительство может отстранить лидера, если он совершит госизмену или другое серьезное преступление. Временная комиссия, состоящая из депутатов, следователей и прокурора, должна будет провести всестороннее расследование.

Автор: 12 сентября 2019, 08:41

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ребята-октябрята! Какие же Вы <цензура>, с такими статьями
1

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