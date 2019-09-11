США продадут Польше 32 истребителя F-35

Пентагон одобрил продажу Польше 32 новейших истребителей F-35 за 6,5 млрд долларов. Американцы считают, что приобретение позволит Варшаве значительно нарастить оборонный потенциал "для отражения агрессии", передает RT.
Сейчас на вооружении у Польши до сих пор стоят советские Миг-29 и Су-22. Предполагается, что американские F-35 заменят их полностью. Ранее о возможной продаже Польше F-35 заявлял президент США Дональд Трамп. Он говорил, что Варшава планирует приобрести до 35 истребителей.
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